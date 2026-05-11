Los procedimientos se realizaron sobre ruta nacional 68. Se detectaron maniobras peligrosas y conductores con graduación alcohólica positiva.
Clausuraron una fiesta clandestina en Orán
Salta11/05/2026
El hecho fue detectado en el marco de un patrullaje preventivo en calle España de la localidad.
Se constató la venta de bebidas alcohólicas. Una mujer fue infraccionada. Intervino la Fiscalía Penal 2.
Efectivos del Distrito de Prevención 2 de Orán clausuraron esta madrugada una fiesta no autorizada que se estaba llevando a cabo en un domicilio particular ubicado en calle España.
La intervención se originó en el marco de un patrullaje preventivo.
Se constató la venta de bebidas alcohólicas en el lugar.
Con intervención de la Fiscalía Penal 2, se infraccionó a la propietaria del domicilio, una mujer de 37 años y se procedió al despeje de las personas.
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