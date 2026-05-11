Clausuraron una fiesta clandestina en Orán

Se constató la venta de bebidas alcohólicas. Una mujer fue infraccionada. Intervino la Fiscalía Penal 2.

Efectivos del Distrito de Prevención 2 de Orán clausuraron esta madrugada una fiesta no autorizada que se estaba llevando a cabo en un domicilio particular ubicado en calle España.

La intervención se originó en el marco de un patrullaje preventivo.

Se constató la venta de bebidas alcohólicas en el lugar.

Con intervención de la Fiscalía Penal 2, se infraccionó a la propietaria del domicilio, una mujer de 37 años y se procedió al despeje de las personas.