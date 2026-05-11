Registro Civil: Esta semana habrán múltiples operativos en Capital

Los operativos se realizarán con valijas móviles. El lunes 11, las actividades comenzarán en barrio Vialidad, en Patagonia 1620, frente a la gruta del barrio. Las acciones continuarán el martes 12 en la Dirección de Sanidad de la Universidad Nacional de Salta, ubicada en el ingreso al predio universitario. El miércoles 13 de mayo se desarrollará un operativo sobre calle Nolasco 1, en barrio Ara San Juan.

Las actividades continuarán el jueves 14 con tres operativos simultáneos: el primero en el Centro Vecinal de barrio Norte Grande, ubicado en Felipe Varela 1480; el segundo en barrio Apolinario Saravia, en la intersección de Lago de los Cisnes y Lago Verde; y el tercero en el Centro Integrador Comunitario de barrio Solidaridad, sobre avenida Fortín Manuel Cedolini.

El viernes 15 se repetirá el operativo en barrio Solidaridad y, además, se realizará otro en el Centro Vecinal de barrio El Pilar, ubicado en Mitre 1875.

En los operativos de Capital, la atención comenzará a partir de las 9 de la mañana y se entregarán 70 turnos para la atención durante la jornada matutina.