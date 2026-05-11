Río Gallegos: hallan un cuerpo en un edificio que perteneció a exsecretario "K"

Un hallazgo conmocionó este domingo a Río Gallegos: restos humanos fueron encontrados en un edificio de departamentos ubicado en la esquina de Gobernador Moyano y Federico Spurr, inmueble que pertenecía a Daniel Muñoz, exfuncionario kirchnerista ya fallecido.

Los departamentos actualmente están bajo la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

Los investigadores intentan determinar si los restos corresponden a Aníbal Cepeda, un jubilado petrolero desaparecido desde hace unos 20 días y que, según trascendió, mantenía vínculos con personas que frecuentaban el casino local.

En paralelo, la Policía de Santa Cruz informó la detención de Marcelo Félix Curtti por la causa.

El edificio donde se produjo el hallazgo forma parte del patrimonio recuperado por la Justicia en causas vinculadas a corrupción y se encontraba bajo custodia de Gendarmería Nacional Argentina.

La investigación continúa para establecer la identidad de los restos y las circunstancias del hecho.