Las ventas minoristas cayeron 3,2% interanual en abril

Según un informe difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas en los comercios pyme cayó 3,2% interanual y acumuló una baja del 3,5% en el primer cuatrimestre de 2026.

El dato profundiza la tendencia negativa que atraviesa el sector desde hace más de un año. Con la cifra de abril ya son 12 meses consecutivos de caída en las ventas minoristas, en un escenario marcado por la pérdida de poder adquisitivo, el aumento de costos y el deterioro del consumo interno.

La retracción se suma a los descensos registrados durante los meses anteriores: 0,6% en marzo, 5,6% en febrero, 4,8% en enero y 5,2% en diciembre, entre otros indicadores negativos que vienen golpeando al comercio pyme desde mediados del año pasado.

Además, en la comparación mensual desestacionalizada, el Índice de Ventas Minoristas Pymes mostró una nueva merma del 1,3% respecto de marzo, reflejando que el consumo tampoco logró recuperarse en el corto plazo.

Desde CAME señalaron que durante abril "la actividad se orientó hacia rubros esenciales y de recambio estacional, bajo un comportamiento de compra marcado por la búsqueda de financiamiento y bonificaciones" y que "el incremento en las erogaciones operativas y los servicios básicos limitó la capacidad de maniobra y la rentabilidad de los establecimientos pyme".

El relevamiento también mostró que la mayoría de los comerciantes no percibe mejoras significativas en su situación económica. El 53,3% de los propietarios aseguró que su situación se mantiene estable respecto del año pasado, mientras que un porcentaje menor expresó expectativas de mejora para los próximos meses.