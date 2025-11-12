Detuvieron a un hombre armado: No tenía autorización

Mañana habrá una suelta de librosSalta12/11/2025
El escenario será la plaza Güemes, de 17 a 20. En esta oportunidad, habrá cerca de 6 mil libros, la mayoría de formación superior.
Fue en Villa Chartas, tras una alerta al Sistema de Emergencias 911. Se secuestró un revólver y cartuchos. Intervino la Fiscalía Penal 5.Salta12/11/2025
Efectivos del Distrito de Prevención 1 demoraron a un hombre por portación ilegítima de arma de fuego en Villa Chartas.
La intervención se originó en el marco de una alerta ciudadana al Sistema de Emergencias 911.
Se secuestró un revólver y 15 cartuchos.
Intervino la Fiscalía Penal 5.
El escenario será la plaza Güemes, de 17 a 20. En esta oportunidad, habrá cerca de 6 mil libros, la mayoría de formación superior.
El objetivo es retirar todo tipo de elementos que favorezcan la conformación de microbasurales y criaderos del mosquito transmisor del Dengue.
La Municipalidad, junto a vecinos del barrio San Carlos, constataron la presencia de un sector utilizado de manera indebida para el arrojo de escombros, cubiertas y residuos.
Se eliminan ítems como viáticos, se reducen impuestos y se quitan tasas.
La Municipalidad, junto a vecinos del barrio San Carlos, constataron la presencia de un sector utilizado de manera indebida para el arrojo de escombros, cubiertas y residuos.
El presidente Javier Milei le tomó juramento. El funcionario prometió lealtad y cumplimiento de la Constitución.