Detuvieron a un hombre armado: No tenía autorización

Fue en Villa Chartas, tras una alerta al Sistema de Emergencias 911. Se secuestró un revólver y cartuchos. Intervino la Fiscalía Penal 5.

Salta12/11/2025
armado

Efectivos del Distrito de Prevención 1 demoraron a un hombre por portación ilegítima de arma de fuego en Villa Chartas.

La intervención se originó en el marco de una alerta ciudadana al Sistema de Emergencias 911.

Se secuestró un revólver y 15 cartuchos.

Intervino la Fiscalía Penal 5.

Te puede interesar
Lo más visto