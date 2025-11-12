El objetivo es retirar todo tipo de elementos que favorezcan la conformación de microbasurales y criaderos del mosquito transmisor del Dengue.
Mañana habrá una suelta de libros
El escenario será la plaza Güemes, de 17 a 20. En esta oportunidad, habrá cerca de 6 mil libros, la mayoría de formación superior.Salta12/11/2025
Este jueves se llevará a cabo una nueva edición de la Suelta de Libros, que organiza la Municipalidad de Salta. Se trata de la quinta edición de esta propuesta que atrae a estudiantes, vecinos y visitantes y, en esta oportunidad, estará destinada a la Formación Superior.
El escenario será la plaza Güemes, de 17 a 20. En esta oportunidad, habrá 6 mil materiales, la mayoría de formación superior. Será la quinta vez que se realiza y se espera una gran convocatoria como en las ediciones anteriores.
Los libros que se recolectaron fueron producto de la donación de los vecinos y, en esta oportunidad, de la colaboración de la Biblioteca Provincial Victorino de la Plaza. Se sumó también el escritor Eduardo Ceballos, quien no sólo soltará libros de su autoría sino que acompañará la jornada.
Las personas que asistan podrán llevarse 3 libros por persona en principio, aunque este número puede cambiar de acuerdo a la demanda. Se recomienda llegar temprano para acceder a los mejores ejemplares.
Hay libros nuevos y usados: literatura clásica, moderna, libros de manualidades y oficios, apuntes universitarios de las carreras de comunicación, antropología, historia, psicopedagogía, medicina, enfermería, abogacía, agronomía, entre otras. Textos de primaria, secundaria, libros infantiles, literatura en japonés, alemán, inglés, hebreo, y más.
Para la Municipalidad la Suelta es muy importante, ya que fortalece lazos en la comunidad y democratiza el acceso a libros de todo tipo.
Fue en Villa Chartas, tras una alerta al Sistema de Emergencias 911. Se secuestró un revólver y cartuchos. Intervino la Fiscalía Penal 5.
La Municipalidad, junto a vecinos del barrio San Carlos, constataron la presencia de un sector utilizado de manera indebida para el arrojo de escombros, cubiertas y residuos.
Se eliminan ítems como viáticos, se reducen impuestos y se quitan tasas.
La Municipalidad, junto a vecinos del barrio San Carlos, constataron la presencia de un sector utilizado de manera indebida para el arrojo de escombros, cubiertas y residuos.
El presidente Javier Milei le tomó juramento. El funcionario prometió lealtad y cumplimiento de la Constitución.