Los ocho funcionarios del Servicio Penitenciario fueron hallados culpables. Los dos internos del penal y familiares de alojados en la UC1 recibieron penas de entre 1 y 9 años y 6 meses.
Hoy el Registro Civil atenderá con su móvil en la Legislatura
Hoy jueves 16 se realizará un operativo de identificación en calle Bartolomé Mitre 550.Salta16/10/2025
En el marco del cronograma de actividades que lleva adelante el Registro Civil, organismo que depende del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Derechos Humanos, su titular Fernanda Ubiergo informó que este jueves 16 de octubre el móvil del organismo realizará un operativo de identificación en la explanada del Palacio Legislativo, ubicada en Bartolomé Mitre 550, frente a la plaza General Güemes.
En simultáneo, se desarrollará otro operativo en el Centro Vecinal del barrio Santa Victoria, ubicado en calle Francisco Pastor 2235.
Las actividades continuarán mañana viernes 17 en el playón deportivo de la Escuela Ceferino Namuncurá, en el barrio El Milagro, sobre las calles Cuba y República Argentina. Ese mismo día también se llevará a cabo un operativo simultáneo en el Paseo Deportivo del Legado Güemes, ubicado en avenida Entre Ríos al 1500.
El sábado 18 de octubre, el móvil estará presente en la Feria San Martín, ubicada en avenida San Martín 1265.
En todos los casos, los operativos inician a partir de las 9 de la mañana y, a primera hora, se entregan 70 turnos por orden de llegada.
El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gabriel González, lleva adelante la investigación por el fallecimiento de un interno alojado en la Unidad Carcelaria N.º 1 de Villa Las Rosas
Los trabajos beneficiarán a miles de familias de los municipios Vaqueros y La Caldera que transitan diariamente por ese tramo de la ruta nacional 9.
Es un proyecto articulado entre el sector público y privado y contará con formación médica con tecnología de vanguardia.
Con la presencia del Chaqueño, hoy se realizará el festival gratuito en honor a Roberto TernánSociedad15/10/2025
El festival “Canto a un Amigo” reunirá a destacados referentes del folclore nacional.