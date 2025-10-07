Fuerte combate al fuego en el norte de la provincia

El Ministerio de Seguridad y Justicia, por medio de la Subsecretaría de Defensa Civil, lleva adelante un amplio operativo para el sofocamiento de focos ígneos que afectan a sectores rurales en Orán, Colonia Santa Rosa e Hipólito Yrigoyen.

El director General de Defensa Civil, Gonzalo Rodríguez, supervisa todas las acciones planificadas junto al coordinador Regional NOA de la AFE, Lautaro Vázquez y al equipo del Servicio Nacional de Manejo del Fuego que ha desplegado 30 combatientes de las Brigadas Nacionales Centro y NEA a los que se sumó una nueva aeronave turbohélice con hidrante para intensificar los trabajos planificados para la extinción de los focos ígneos.

Se trabaja con tres medios aéreos, dos aviones hidrantes turbohélice de más de 3000 litros y un avión observador, junto a la totalidad de los integrantes de la Brigada Forestal de la provincia y Bomberos Voluntarios equipados con vehículos livianos, camionetas con ataque rápido, autobombas forestales, camiones cisterna y maquinaria pesada.

Las condiciones meteorológicas de las últimas horas permitieron avanzar con las acciones de mitigación. Durante la jornada se sumará una nueva topadora que trabajará en la apertura de brechas contra el fuego.

La Subsecretaría de Defensa Civil recomienda a la ciudadanía a no realizar fogatas en lugares descampados, no quemar basura ni pastizales, tampoco arrojar colillas de cigarrillos ni fósforos en campos ni bosques para evitar focos ígneos que provocan graves daños ambientales.

Ante la detección de un foco ígneo deben reportarlo al Sistema de Emergencia 911.