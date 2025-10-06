Circunvalación Oeste: en noviembre se instalarán las cámaras

Con los claros objetivos de mejorar el tránsito, bajar la siniestralidad y fomentar el respeto por las normas viales, la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad de Salta, sigue trabajando fuertemente en controlar los puntos más críticos de la ciudad.

Es por eso que en noviembre se instalarán cámaras fiscalizadoras de velocidad en la Circunvalación Oeste.

También se colocaron cámaras que toman el no uso del cinturón y el uso del celular, gracias a su gran nitidez, dos en la pasarela de Villa Palacios, una en Ruta 26 y Mar de Java y otra en Independencia y Santa Fe.

Además, se pondrán cuatro tótems, uno en cada zona (norte, sur, este y oeste), que captarán las velocidades y los datos de los vehículos.

Cabe destacar que todo esto estará señalizado con cartelería, ya que desde el área se busca que tengan un rol preventivo y se aclara que la ubicación en la que se coloca cada cámara o tótem tiene un alto grado de siniestralidad.