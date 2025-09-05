La comunidad Salta Dev lanzó una competencia para crear una app que ayude a reunir a dueños con sus mascotas extraviadas durante la procesión del Milagro.
Cadetes podrán usar gratis el estacionamiento medido
Los cadetes contarán con una oblea que aparecerá en la App Muni Salta.Salta05/09/2025
Tras una reunión entre Matías Assennato, secretario de Tránsito y Seguridad Vial, y los representantes de los sindicatos de cadeterías, Carlos Cruz (Asimm) y Marcelo Nina (Sucmra), se resolvió que, a partir de ahora los cadetes, tanto en moto o en bicicleta, podrán estacionarse gratis en estacionamiento medido.
Estos contarán con una oblea que aparecerá en la App Muni Salta. Para validar el uso deberán exhibir la misma al permisionario, junto con el comprobante de viaje (encomienda) y el uso de casco. Cabe destacar que podrán permanecer en el lugar entre 10 y 20 minutos.
Un dato no menor, es que para que los trabajadores puedan gozar de este beneficio, deben registrarse en Tránsito o en alguno de los sindicatos, cumpliendo los siguientes requisitos:
– Declarar en qué empresa o cadetería trabajan
– Presentar una fotocopia de la Licencia de Conducir (si se trata de moto)
– Presentar una fotocopia del DNI
La acción se ejecuta en el marco del ordenamiento que está realizando la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial en la circulación en diferentes zonas, en este caso en el micro y macrocentro de la ciudad.
Desde el área aseguraron que esta medida reconoce una realidad de los trabajadores, y refuerza los pilares de orden y seguridad.
El Gobernador de Salta anunció que instruyó a la Fiscalía para que además solicite la devolución de los importes retenidos y la realización de una auditoría sobre posibles beneficios otorgados ilegalmente.
