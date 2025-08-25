El Registro Civil recorrerá los barrios de Capital esta semana

La subsecretaria del Registro Civil, Fernanda Ubiergo, dependiente del Ministerio de Gobierno, informó que entre mañana lunes 25 y el miércoles 27 de agosto el organismo estará presente en los barrios Limache y El Pilar, mientras que el jueves 28 y viernes 29 la atención se concentrará en Solidaridad.

Desde hoy y hasta el miércoles, el móvil se instalará en el Centro Integrador Comunitario de Limache, ubicado en calle Demetrio Herrera s/n. Ese mismo martes, otro equipo trabajará en Mitre 1875, barrio El Pilar.

El operativo continuará jueves y viernes en el Salón de Usos Múltiples de la Escuela Fe y Alegría, 2° Etapa del barrio Solidaridad, en la Manzana 465 A.

En el barrio El Pilar se entregarán 70 turnos y en los demás operativos se entregarán 120. En todos los casos la entrega de turnos inicia a las 9 de la mañana por orden de llegada.

Los vecinos podrán realizar trámites de nuevos ejemplares de DNI, cambios de domicilio, actualizaciones de mayores y menores, así como la gestión de pasaportes.

Costos y medios de pago

DNI: trámite regular $7.500 / modalidad exprés $18.500.

Pasaporte: trámite común $70.000 / modalidad exprés $150.000.

Algunos ciudadanos podrán acceder a la exención de pago, según la validación automática realizada por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y ANSES al momento de iniciar el trámite.

Se recuerda que todos los pagos deben efectuarse exclusivamente con tarjeta de crédito, débito o billeteras virtuales.