Con este recocimiento, la calle 13 de Diciembre, ahora lleva el nombre del Chaqueño Palavecino.
El Registro Civil recorrerá los barrios de Capital esta semana
Las actividades comenzarán en el CIC del barrio Limache desde mañana lunes hasta el miércolesSalta25/08/2025
La subsecretaria del Registro Civil, Fernanda Ubiergo, dependiente del Ministerio de Gobierno, informó que entre mañana lunes 25 y el miércoles 27 de agosto el organismo estará presente en los barrios Limache y El Pilar, mientras que el jueves 28 y viernes 29 la atención se concentrará en Solidaridad.
Desde hoy y hasta el miércoles, el móvil se instalará en el Centro Integrador Comunitario de Limache, ubicado en calle Demetrio Herrera s/n. Ese mismo martes, otro equipo trabajará en Mitre 1875, barrio El Pilar.
El operativo continuará jueves y viernes en el Salón de Usos Múltiples de la Escuela Fe y Alegría, 2° Etapa del barrio Solidaridad, en la Manzana 465 A.
En el barrio El Pilar se entregarán 70 turnos y en los demás operativos se entregarán 120. En todos los casos la entrega de turnos inicia a las 9 de la mañana por orden de llegada.
Los vecinos podrán realizar trámites de nuevos ejemplares de DNI, cambios de domicilio, actualizaciones de mayores y menores, así como la gestión de pasaportes.
Costos y medios de pago
DNI: trámite regular $7.500 / modalidad exprés $18.500.
Pasaporte: trámite común $70.000 / modalidad exprés $150.000.
Algunos ciudadanos podrán acceder a la exención de pago, según la validación automática realizada por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y ANSES al momento de iniciar el trámite.
Se recuerda que todos los pagos deben efectuarse exclusivamente con tarjeta de crédito, débito o billeteras virtuales.
Brindará seguridad vial y agilidad en el tránsito pesado, para potenciar el desarrollo productivo.
Se ausentó de su hogar en barrio Portal del Cerro de capital el pasado 6 de agosto. La situación fue denunciada por sus familiares en la Comisaría tercera del Distrito de Prevención 1 de Capital.
La jornada se llevará a cabo el martes 26 de agosto, de 8 a 14, en el salón auditórium “El Ceibo” del nosocomio.
El relevamiento realizado por la consultora Zentrix revela que el 67,4% de los encuestados descree de los datos sobre el costo de vida.