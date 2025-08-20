Este inconveniente afecta directamente a los pagos de DNI y Pasaportes, aunque no así a los trámites exentos de abono, ya sea por el sistema nacional o mediante la presentación de certificados de carencia de recursos.
Detuvieron a un hombre por intentar robar en la Municipalidad
Los hechos sucedieron en Tartagal.Salta20/08/2025
Efectivos de la División Motoristas de Emergencias Policiales de Tartagal detuvieron a un hombre en el marco de un robo a una oficina municipal ubicada en avenida San Martín e Ituzaingó. El hecho se registró esta madrugada en el marco de una alerta ciudadana al Sistema de Emergencias 911.
En ese marco, durante el procedimiento se detectó que el individuo poseía requerimiento judicial de la provincia de Córdoba. Recuperaron un caloventor, entre otros elementos que habían sido sustraídos.
Intervino la Fiscalía Penal 2 y el Juzgado de Garantías 1.
El Ministerio de Desarrollo Social coordinó con gobiernos municipales el refuerzo de asistencia a las familias damnificadas por el temporal de viento Zonda registrado en la madrugada de hoy martes.
El edificio ocupará una superficie aproximada de 8.400 m2. Además se construye el centro de esterilización.
Los incrementos serán de entre 1,6% y 1,9%, de acuerdo a información oficial. Los valores serán informados en la plataforma digital de la Superintendencia de Servicios de Salud