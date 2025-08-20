Detuvieron a un hombre por intentar robar en la Municipalidad

Efectivos de la División Motoristas de Emergencias Policiales de Tartagal detuvieron a un hombre en el marco de un robo a una oficina municipal ubicada en avenida San Martín e Ituzaingó. El hecho se registró esta madrugada en el marco de una alerta ciudadana al Sistema de Emergencias 911.

En ese marco, durante el procedimiento se detectó que el individuo poseía requerimiento judicial de la provincia de Córdoba. Recuperaron un caloventor, entre otros elementos que habían sido sustraídos.

Intervino la Fiscalía Penal 2 y el Juzgado de Garantías 1.