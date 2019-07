50 días antes del 27 de octubre es la fecha límite para oficializar las listas provinciales

90 días antes de la fecha fijada se debe realizar la convocatoria a elecciones como lo hizo el primer mandatario provincial. La Rioja irá con las nacionales para el 27 de octubre.

Según el cronograma electoral, 60 días antes será la inscripción de alianzas partidarias y 10 días después la oficialización de las listas provinciales. Es decir, 50 días antes de la convocatoria electoral.

Por lo cual, las negociaciones políticas no se detendrán en pos de subir a unos y bajar a otros por la gobernación, especialmente.

El gobernador de La Rioja, Sergio Casas, oficializó mediante el decreto 673/2019 la convocatoria a elecciones provinciales para el 27 de octubre, junto con las nacionales, para elegir gobernador, diputados provinciales, intendentes y concejales.

El decreto se publicó aunque aún el Partido Justicialista no oficializó la fórmula que competirá en los comicios, luego de que la Corte Suprema de Justicia inhabilitó al mandatario provincial a la re-reelección.

En La Rioja, se votará en 11 departamentos diputados provinciales más los suplentes, y en 18 departamentos intendentes y concejales, de acuerdo a las normas contenidas en la Constitución local, la Ley Electoral 5.139 y modificatorias, y las normas electorales generales y complementarias.

El decreto llamó a los partidos políticos del ámbito local, sean de orden provincial y departamental, a “activar los mecanismos de selección interna de modo que permitan la oportuna presentación de candidatos a la elección, garantizando la igualdad real de oportunidades prevista en el artículo 81° de la Constitución Provincial”.

Los considerandos del decreto expresaron que la normativa autoriza a la Función Ejecutiva Provincial a convocar a elecciones para la renovación de mandatos tanto de cargos ejecutivos como legislativos, de nivel provincial y municipal, de modo simultáneo con la elección nacional prevista para el 27 de Octubre de 2019.

Ley Electoral de La Rioja establece expresamente que la Función Ejecutiva Provincial convocara simultáneamente a elecciones provinciales y municipales; así como también que la convocatoria debe efectuarse con una antelación mínima de 90 días a la fecha de las elecciones.

El Poder Ejecutivo riojano informó que le envió copia del decreto 673/2019 al Poder Ejecutivo Nacional, al Ministerio del Interior de la Nación, a la Cámara Nacional Electoral, al juez federal con competencia electoral en el distrito La Rioja, al Tribunal Superior de Justicia, al presidente del Tribunal Electoral provincial y a la Función Legislativa de La Rioja.

La fórmula para el Gobierno de La Rioja 2020-2024 se definirá seguramente luego de las PASO, y estará de acuerdo a diferentes encuestas dentro del PJ, entre el ex intendente de la capital riojana, Ricardo Quintela, la ex diputada nacional y actual diputada provincial, Teresita Madera, y la intendenta del Departamento Arauco, Florencia López.

El ex intendente de La Rioja, el kirchnerista Quintela dijo a Télam que esperaba “que podamos llegar a la mejor fórmula de consenso para llevar al Partido Justicialista a la victoria. No me cabe la menor duda que vamos a ganar nosotros en La Rioja y que también Alberto Fernández y Cristina (Fernández) serán quienes gobiernen este país después del 10 de diciembre”.