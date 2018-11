Hijo de Carlos Menem defiende fugaz visita de su padre a Chile y acusa a Bolocco de ser provocadora

El viernes pasado Máximo Menem Bolocco fue operado de urgencia para extraer un tumor apostado en su cerebro. La cirugía fue un éxito y la familia pudo respirar tranquila cuando tres días después el adolescente de 15 años salió caminando y sonriente de la clínica Las Condes.

El proceso, sin embargo, no estuvo ajeno a polémicas, las que fueron protagonizadas principalmente por la familia paterna del adolescente. Tras conocerse el diagnóstico del joven, la justicia argentina autorizó a Carlos Menem, padre del menor de edad, a viajar a Chile para poder visitarlo.

El exmandatario llegó el viernes junto a sus hijos Zulema y Carlos Nair, el mismo día en que el adolescente fue operado. Su estadía en Chile, sin embargo, duró menos de un día lo que despertó una serie de comentarios en su contra, pues Máximo estaba de cumpleaños el lunes siguiente.

Carlos Nair Menem, hijo del expresidente, salió en su defensa en la televisión argentina y acusó a Cecilia Bolocco de ser “provocadora” y de exigir que las “familias no se cruzaran”.

Según Nair, su padre y el resto de su familia se enteró por la prensa del tumor que sufría Máximo. “A Cecilia (Bolocco) se le llamó hasta la 1 de la mañana, pero jamás dijo, ‘tiene un tumor””, comentó en la versión argentina del programa Intrusos y agregó que su padre no tenía pensado volver de inmediato a Argentina.

“Mi papá tenía previsto volver el martes, pero el primer día que llegamos (el viernes), no lo dejaron verlo”, dijo. “Cuando llegamos vimos a los médicos y estaban como:’no lo van a poder ver por las emociones, por esto, por lo otro’. Se entendió y mi papá dijo: ‘Bueno, mañana volvemos y quiero ver a mi hijo’ (…) Cuando dijimos eso, los tipos como que respiraron (aliviados)”, recordó.

“Al otro día, al mediodía, preguntamos para ir a la clínica, llegamos y nos dijeron que ‘únicamente el padre solo puede, ni siquiera el secretario ni ustedes dos’, por Zulemita y por mi. Está bien, nosotros fuimos a acompañar a papá”, relató.

“Al final entró, estuvo un rato. Adentro estaba Cecilia y mi papá salió contento, porque Máximo se había puesto contento. En la charla adentro Cecilia se puso a hablar mal de Zulemita y de mí, estando mal el nene. Mi papá no nos dijo qué fue exactamente. Entonces esas cosas no están bien”, afirmó.

Al ser consultado si Cecilia lo detesta a él y a su hermana, afirmó que “no es algo que me quite el sueño. Es una guerra contra nosotros. Nosotros no decimos no, porque no, ella es provocativa. Cuando salió (Cecilia hablando) dijo que (Máximo) no lo quiso ver (a su padre), después que si, entonces se desdice. Después agradeció a todo Chile, pero de Argentina no se acordó y el niño tiene sangre argentina, y acá también se hizo cadenas de oración”, sentenció.

Recordemos que cuando Bolocco habló con la prensa sobre lo ocurrido con Máximo, aseguró que el adolescente no se mostró muy interesado en ver al expresidente transandino, sin embargo, finalmente aceptó.

“Él no tenía muchas ganas (de hablar con su papá), tengo que ser honesta. Cuando le conté que había llamado, que quería hablar con él, me puso una cara así (hace un mueca) y como era el día antes de la operación, le dije: ‘bueno, cuando quieras me avisas y yo te comunico’. Pero no me lo pidió”, recordó. “Al día siguiente de la operación me dijo: ‘Si que pase, mamá, pero sólo él””, recordó.

Al ser consultada sobre por qué Menem no se quedó al cumpleaños, Bolocco afirmó que “así ha sido siempre la cosa”. “Máximo está feliz, está tranquilo. Ese día me hizo una seña cuando ya estaba cansado, pero fue muy bueno que se vieran, yo me quedé muy tranquila y Máximo también”, finalizó.

Cabe recordar que en junio pasado, Máximo vivió un tenso momento cuando viajó a Argentina a visitar a su padre y terminó pidiéndole a su madre que lo fuera a buscar antes de tiempo.

“Yo no quería estar con Carlos Nahir. Yo solo vengo a ver a mi papá. Zulemita me faltó el respeto. Me decía mocoso, que como la había expuesto frente a dos países gigantes. Por una vez quiero estar solo con mi papá pero siempre hay gente”, señaló en ese momento.