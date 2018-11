Camila, reina de Calingasta: “estudiando en La Rioja aprendí a valorar más a mi familia”

el

Camila Victoria Santamaria tiene 19 años de edad y este sábado en la noche fue coronada como reina de Calingasta con miras a la Fiesta Nacional del Sol. La jovencita cursa tercer año de Medicina en la Universidad de La Rioja, donde estudia también su hermana y su novio, oriundo de Calingasta. En una maratónica jornada, Camila volvió a San Juan el sábado para someterse al jurado en la elección de la reina y regresó a la vecina provincia para seguir estudiando porque este martes rinde un nuevo parcial.

“Estudio en La Rioja, el viernes rendía un parcial y me tomé el colectivo el sábado a las 8.30 de la mañana. Llegué al mediodía, almorcé con mi familia y ahí me pasaron a buscar para prepararme para la fiesta de la noche y para peinarme”, explicó la flamante soberana a Diario La Provincia y agradeció a las otras chicas con las que compitió en este certamen porque siente que aprendió “mucho de ellas” que le dieron “una mano enorme”.

“Desde el primer momento que conocía a las chicas me sentí bien. Además de ser reina, me llevo 4 amigas más que son las chicas que se presentaron. Llegué con el tiempo justo y ellas me ayudaron bastante y me enseñaron”, agregó.

Ésta fue la primera vez que Camila se presentaba para representar a Calingasta con miras a la Fiesta Nacional del Sol pero no es la primera vez que pasó por un certamen. Ya en el 2016 la chica se consagró reina del Carnaval. Tanto en aquella ocasión como en ésta, la joven recibió el apoyo siempre de su madre y de toda su familia.

“Lamentablemente tengo la familia alejada pero está bueno porque cuando vivís con la familia no la valoras tanto, ni a las comidas ni a las costumbres y lo supe valorar cuando me alejé de eso. Ahora cuando voy disfruto todo, de cada comida, las tradiciones, la gente”, señaló.

Por otro lado, Camila señaló que su sueño pleno es ser médica, dedicarse a servir a la sociedad desde la salud, algo que aprendió de su madre y su abuela. Es que ambas son enfermeras y trabajaron toda la vida en el hospital Cantoni de Calingasta.

“Medicina es lo que quiero ejercer siempre. Desde chiquita acompañaba a mi mamá y a mi abuela en este camino de la medicina. Viendo el esfuerzo que hacen para salvar vidas, eso me llena el alma y quiero eso para el futuro. Por el momento quiero recibirme de médica y una vez que tenga el título veré que especialidad desarrollo”, señaló la flamante reina quien disfruta de su familia y de salir a caminar en los cerros.

