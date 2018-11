Sesión del Concejo: Habrá cupo laboral trans en el Municipio de Capital

el

Mediante la ordenanza 5538, de “Inclusión Laboral Trans”, el Concejo Deliberante estableció que dentro del Municipio de la Capital, Concejo Deliberante, Tribunal de Cuentas, Juzgado de Faltas, organismos descentralizados y empresas subsidiadas, deben tener un proporcional no inferior al uno por ciento de cupo laboral para personas transexuales, transgénero y travestis. La norma fue aprobada este miércoles en la sesión que se realizó en el CePaR Sur.

“Este es un paso importante que damos como sociedad. Debemos comenzar a sacarnos algunos motes y pensar que todos somos personas con derecho al trabajo”, especificó el autor del proyecto, Matias Soria.

En consonancia, la referente de la Martín Fierro e integrante nacional de la Liga LGTBIQ+, Alexandra Lobos agradeció el gesto de “no negarnos el derecho al trabajo digno”.

Otra de las ordenanzas aprobadas fue la creación de la Feria de Vendedores Eventuales. Mediante la ordenanza 5536 se establece que se realizarán en febrero, Semana Santa y diciembre y estarán organizadas por la Asociación de Vendedores Eventuales de La Rioja. Aquellos vecinos que quieran participar de esta Feria, gozarán del descuento del 50 por ciento de las tasas para la realización del evento.

Por su parte, la plaza ubicada entre Primera Junta y Sartirso del barrio 25 de Mayo tendrá el nombre de Dr. Néstor Carlos Kirchner, debido a la aprobación de la ordenanza 5540. Igual aprobación tuvo la jurisdicción del barrio Santa Bárbara (5541).

En tanto que los proyectos de Presupuesto e Impositiva 2019 pasaron a la comisión de Hacienda. De igual manera pasó a la comisión de Servicios Públicos el proyecto para la creación de una plataforma digital para el servicio de transporte públicos de pasajeros. De esta manera se ampliará el estudio para la regulación de aplicaciones para el uso de taxis y remises que están autorizados por la comuna capitalina.

Distinguieron al folklorista Juan Angel Asís

Con la declaración N° 374 se distinguió como “Persona destacada de la Cultura” al folklorista Juan Angel Asis, quien integró los Quilla Huasi y cuya fama recorrió el mundo entero. Es sobrino de Bruno Asís, aquel hombre al que José Jesús Oyola supo cantarle. Comenzó de muy joven, con el escenario de Villa Lola, aquella acequia que llevaba agua a Vargas, su barrio natal. Para exponer su arte, Juan Angel Asís cantó cuatro composiciones, las cuales evocan su amor por La Rioja y el folklore riojano.

Normas aprobadas

Resoluciones aprobadas: Informe sobre rendición de cuentas período 2014- 2015 del ex intendente Municipal Ricardo Quintela, especificando qué período fue aprobado y qué período no (2743); Informe sobre la investigación administrativa interna del Giusu, en el periodo de ex intendente Ricardo Quintela(2744); Informe a la Dirección de Habilitación Comerciales sobre el propietario de Family Eventos y la Dirección de Espectáculos Públicos sobre el funcionamiento y habilitación del local (2745); Señalización correspondiente de las calles del barrio 8 de Diciembre(2746); Señalética y puesta en valor de lugares símbólicos para la beatificación de Monseñor Angelelli (2747).

Declaraciones aprobadas: De Interés Municipal el día mundial “Un día para Dar”(375); Persona Destacada de la Cultura a Don Juan Angel Asís (374); De Interés Municipal a La Loma Regionales de Productores Riojanos (376); Ciudadano Joven Destacado a Esteban Campazzo por sus logros y desempeños en el deporte (377); De Interés Municipal la Jornada Educativa Nuestras Tradiciones y Costumbres”, a llevarse a cabo el jueves 15 de noviembre (378).

Categorías:Sociedad