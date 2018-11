Por ahora, cinco distritos unificarían sus elecciones con la Nación en 2019

el

A poco menos de un año de las elecciones nacionales, las provincias que escogen gobernador el año próximo comenzaron a delinear sus calendarios y por el momento sólo cinco distritos unificarían sus comicios con la Nación.

La regla será desdoblar: Chubut, San Juan, Catamarca, Chaco, Tucumán, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, La Rioja, San Luis, Mendoza, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Neuquén, La Pampa y Río Negro tienen pensado despegar su cronograma del Ejecutivo nacional.

En tanto, Salta, Jujuy, Buenos Aires, Formosa y la Ciudad de Buenos Aires se acoplarían a la fecha que dispondrá el gobierno del presidente Mauricio Macri, con las generales para el 27 de octubre de 2019.

La mayoría de los gobernadores irá por la reelección y apuesta a que la polarización que podría volver a generarse a nivel nacional en los comicios del año próximo no se replique en los distritos.

El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, fue el primero en fijar una fecha y esta semana dispuso que las elecciones provinciales serán el 19 de mayo, luego de las primarias, previstas para el 17 de marzo.

Sin embargo, la disposición fue frenada por la oposición local, que tomó el control de la Legislatura y derogó con una ley el decreto, aunque se espera que Arcioni la vete.

La mandataria de Catamarca, Lucía Corpacci, sería la próxima en confirmar el desdoblamiento y su idea es desarrollar los comicios en marzo, con primarias en enero, por lo que sería la primera fecha del calendario.

Según se estima, en abril votarán Entre Ríos y Neuquén; en mayo Córdoba, La Rioja, Tierra del Fuego, Chubut y Misiones; y en junio Chaco, Mendoza, San Juan, Santa Fe, San Luis, Tucumán, La Pampa, Río Negro y Santa Cruz. Las únicas dos provincias que no eligen gobernador en 2019 con Santiago del Estero y Corrientes.

La gobernadora María Eugenia Vidal, que aún no definió si se postulará por la reelección, fijará los comicios bonaerenses junto a los nacionales para apuntalar a Cambiemos en la pelea por el Ejecutivo, lo mismo que haría el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Luego de aprobar semanas atrás una ley que permite unificar las elecciones de la Ciudad con las nacionales, se descuenta que el dirigente del PRO contribuirá con la Casa Rosada y se acoplará al calendario que establezca el Ejecutivo Nacional. También irán a las urnas el mismo día los gobernadores de Formosa, Gildo Insfrán, de Jujuy, Gerardo Morales, y de Salta, Juan Manuel Urtubey.

El salteño romperá con la tradición provincial de desdoblar los comicios y ya adelantó que unificará, lo mismo que hará el formoseño, que el año que viene irá por su séptimo mandato consecutivo.

Según establece el calendario que se filtró en las últimas semanas y que -aunque no está confirmado- sería el definitivo, las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) serán el 11 de agosto, en tanto que el 27 de octubre se celebrarán las elecciones generales para Presidente.

En caso de ser necesario, el 24 de noviembre se realizará la segunda vuelta. El tanto, el 30 de abril será el último día para anotar alianzas y el 22 de junio la fecha límite para inscribir a los precandidatos.

El 12 de julio arrancará la campaña electoral de cara a las primarias, el 13 de septiembre será el debate presidencial obligatorio y el 22 de ese mes iniciará el último tramo de la campaña hasta las generales.

Categorías:Política