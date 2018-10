Reunión de gobernadores del PJ para presionar por el presupuesto

el

El debate del presupuesto suma movimientos que podrían generar tensión dentro del peronismo y complicar los tiempos de aprobación que imagina y necesita la Casa Rosada, y que ubican la media sanción del proyecto no más allá de fines de este mes.

Gobernadores del PJ se reunirán el miércoles próximo para discutir el proyecto del Poder Ejecutivo y el impacto de los recortes previstos en sus provincias.

Al frente de la convocatoria está el gobernador de Tucumán, Juan Manzur , que empezó a delinear el encuentro el martes pasado junto con sus pares de Chubut, Mariano Arcioni; de Formosa, Gildo Insfrán , y de Santiago del Estero, Gerardo Zamora . Este último no es peronista, pero comparte la preocupación por el ajuste y no descarta sumarse a la cita en la Casa de Tucumán.

El objetivo de la reunión es dejar en evidencia que el apoyo de los gobernadores al presupuesto no es total ni monolítico y que, aun cuando hay consenso en que el Gobierno debería contar con la ley, no la apoyarán a cualquier precio. O como lo sintetizaron ante LA NACION cerca de un gobernador del norte: “Ojo, que el camino no está tan allanado como dice el Gobierno”.

Los organizadores se ilusionan con juntar a una docena de gobernadores. No parece fácil. Podrían sumarse Lucía Corpacci (Catamarca), Sergio Uñac (San Juan) y Rosana Bertone. La fueguina sigue furiosa con el decreto que redujo los aranceles de importación de productos tecnológicos que se producen en la isla. Mauricio Macri lo firmó la semana pasada, pocas horas después de que Bertone suscribiera la adenda del pacto fiscal. “Una firma una cosa y al otro día se entera de una nueva modificación. Todos los días hay una afectación para Tierra del Fuego”, se quejó la gobernadora a través de una radio porteña.

Los gobernadores quieren dejar claro que el hecho de que hayan firmado la adenda al pacto fiscal no supone un apoyo automático y menos absoluto al presupuesto 2019. A eso hay que sumarle un dato de la realidad: no todos controlan a los diputados de sus provincias.

La cita del miércoles será además una nueva reacción a “la reunión de los cuatro jinetes”, como más de un peronista se refiere, sin completar la frase que da nombre a la profecía, a la foto que la semana pasada se sacaron Sergio Massa , Juan Schiaretti , Juan Manuel Urtubey y Miguel Pichetto .

De hecho, los gobernadores de Córdoba y de Salta no serán de la partida. Tampoco estará el chaqueño Domingo Peppo. “Nadie nos avisó nada”, se escudaron cerca de uno de ellos.

