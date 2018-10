Reclaman un “proceso transparente” para designar al nuevo defensor del Público

el

Docentes y estudiantes de una veintena de carreras de Comunicación Social de todo el país debaten en Villa María en el Campus sobre “Comunicaciones, poderes y tecnologías: de territorios locales a territorios globales”, el tema del congreso de la Redcom

La presidenta de la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de Argentina (Redcom), Leila Moreno Castro, reclamó “un proceso transparente” para designar al nuevo defensor del Público, cargo que se halla vacante desde hace dos años.

Lo hizo al hablar durante la inauguración del 20mo. congreso de la citada Red, en el Campus de la Universidad de Villa María.

Cabe mencionar que el pasado 26 de septiembre la Comisión Bicameral del Congreso Nacional, con mayoría de votos oficialistas, resolvió designar a Emilio Jesús Alonso para “cumplimentar los actos conservatorios que competen al funcionamiento de la institución y a la preservación de sus recursos” por un término de 60 días. La Red afirmó que “dado que Alonso no forma parte de la Defensoría estamos ante una especie de ‘intervención’ irregular que no se encuentra contemplada en la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual.

A su vez, el nombramiento sorpresivo de Alonso se llevó a cabo sin explicitar experiencia, antecedentes o las razones de la decisión. Luego se conoció que se desempeña como asesor del senador Eduardo Costa, trabajó en la Secretaría General de la Presidencia y carece de experticia en la temática”.

Desde su creación hasta 2016 ejerció la Defensoría del Público la periodista Cynthia Ottaviano.

“Si bien se anunció que en 60 días se llevará adelante el proceso de designación de un nuevo titular de la Defensoría, nosotros reclamamos que sea un proceso transparente, informado, con consultas a las distintas organizaciones relacionadas con las comunicaciones. Pedimos además que quien sea designado tenga antecedentes, una trayectoria en el campo de la comunicación”, dijo Moreno Castro.

“No hemos tenido una explicación oficial de por qué no se cubrió el cargo en los últimos dos años”, agregó.

Por su parte, la coordinadora de la carrera local de Comunicación Social, Carla Avendaño Manelli, dijo que con el congreso en marcha “nuestra carrera abre sus puertas para ser analizada”, a la vez que explicó que “con tantas carreras de Comunicación en el país, tratamos de reforzar su identidad local y regional”. La docente enfatizó además el carácter de “universidad pública y gratuita” y recordó que “la comunicación es un derecho humano”.

Los diversos oradores que abrieron el congreso pusieron énfasis en el “contexto actual de ajuste” en el cual se realiza.

La actividad registra 333 ponencias, 700 expositores, 28 conferencias, 14 presentaciones de libros y 2 talleres.

A su turno, el rector, abogado Luis Negretti consideró a la comunicación como “una disciplina que me genera una particular envidia, por su enorme dinamismo, y me da ganas de dejar por un rato la gestión y venir al congreso a hacer cientos de preguntas”.

La decana del Instituto de Ciencias Sociales, Elizabeth Theiler, expresó por su parte que, “pese al contexto actual, crece el número de graduados en Comunicación”, en la sede local y en la de San Francisco.

Fuente: El Diario del Centro del País

