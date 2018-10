Directores provinciales de discapacidad reiteraron su reclamo por “cambios en las políticas inclusivas”

el

El director de Discapacidad de San Juan, Gastón Díaz, junto a sus pares de las provincias conducidas por el justicialismo, se reunieron con el objeto de elevar un comunicado a la opinión pública, para dar a conocer las dificultades por las que atraviesa este conjunto de la población.

De esta manera, con la intención de reflejar el problema, el texto advierte que “el sistema que sostiene a las personas con discapacidad en cada jurisdicción está llegando al límite de poder soportar la presión de la desatención nacional, del desconocimiento del problema por parte del gobierno, y la vulnerabilidad no solo de los derechos de este sector particular, sino de los Derechos Humanos, reconocidos por la Constitución Nacional”.

Los funcionarios en la nota señalan que “no es falta de voluntad política de los gobiernos provinciales, sino de la situación socio-económica que atraviesa nuestro país sumado a las políticas públicas en la materia que afecta directa e indirectamente a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad”.

El comunicado alude, además, al “incumplimiento de los pagos a personas e instituciones que trabajan con personas con discapacidad, lo que pone en riesgo la atención y los derechos del sector”.

La finalidad de concretar la reunión con un comunicado público es impedir que aumente la desigualdad y la desintegración social hacia a las personas con discapacidad.

Los firmantes, además de Díaz, son: José Lorenzo, presidente del IPRODICH (Chaco); María Teresa Puga, subsecretaria de Discapacidad, Rehabilitación e Inclusión (Córdoba); Ivan Poggio, director de Discapacidad (La Pampa); Marcos Vidable, director general de Discapacidad (La Rioja); Fabiana Ávila, secretaría de Discapacidad y Políticas Inclusivas (Salta), Pablo Palacios Garcés, titular del subprograma de Protección y Promoción a las Personas con Discapacidad (San Luis); Daniela Águila, directora de Discapacidad (Santiago del Estero) y Jugo Jovanovics, director de Discapacidad (Tucumán).

A continuación, la transcripción completa del comunicado:

Los representantes gubernamentales de discapacidad de las provincias abajo firmantes, no podemos desconocer y dejar pasar la vulneración de los Derechos de las Personas con Discapacidad, NO como reclamos puntuales y jurisdiccionales, sino a través de una acción conjunta que se expresa en una primera instancia mediante un comunicado a la opinión pública.

Es necesario que se tome conocimiento que la situación actual que están atravesando las Personas con Discapacidad no es falta de voluntad política de los gobiernos provinciales, sino de la situación socio-económica que atraviesa nuestro país sumado a las políticas públicas en la materia que afecta directa e indirectamente a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.

Vemos con amplia preocupación el incumplimiento de los pagos a personas e instituciones que trabajan con Personas con Discapacidad en cada una de las provincias, generando un impacto negativo en las estructuras provinciales debido a que, dichas administraciones, tienen que solventar esas acciones a través de fondos propios y políticas complementarias para que las Personas con Discapacidad no vean resentidos sus derechos, fondos que deber ser compensados desde Nación y que en la práctica no se está efectuando.

Estamos convencidos que no podemos avalar el doble discurso que, desde el Gobierno Nacional, expresa en referencia a la Discapacidad, si bien celebramos la creación de la Agencia Nacional de Discapacidad, no así la forma en que se originó, y la implementación del Plan Nacional de Discapacidad como una decisión política acertada para la implementación de las políticas públicas sobre la temática, no omitimos la situación de incertidumbre y sufrimiento para muchos argentinos que han perdido el Derecho de sus pensiones o el recorte de gastos amenazado por las quitas al programa Incluir Salud.

Sentimos una enorme angustia que en el área de discapacidad, con los atrasos estructurales y culturales que agobian a dicha temática, el Gobierno Nacional se dé el lujo de presentar una sub ejecución de políticas públicas rayando en el cincuenta por ciento, provocando el cierre de servicios, reduciendo trabajadores y recortando fondos, que afecta los servicios que deben prestarse a diario, como así también que no se resuelva la situación, mediante los mecanismos administrativos y herramientas normativas necesarias, de la Unidad Ejecutora de Ley de Cheques lo que posibilitaría que muchos sueños de Personas con Discapacidad se conviertan en realidad.

Señores funcionarios nacionales, un verdadero cambio se lo hace con acciones directas, políticas sustentables y con la ejecución del gasto presupuestado y proyectado en cada ejercicio.

La crisis generada por impericia propia no puede sostenerse con el ajuste hacia los sectores más vulnerables de la sociedad, mientras se beneficia y fortalece a los que más tienen, se recorta y carga todo el peso del ajuste sobre los que menos tienen: NIÑOS Y JOVENES, ADULTOS MAYORES, TRABAJADORES, y PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

Alertamos a las autoridades nacionales que el sistema que sostiene a las Personas con Discapacidad en cada jurisdicción está llegando al límite de poder soportar la presión de la desatención nacional, del desconocimiento del problema por parte del gobierno, y la vulnerabilidad no solo de los derechos de este sector particular, sino de los Derechos Humanos, reconocidos por la Constitución Nacional, junto con la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, suscripta por la nación Argentina en el año 2008.

Solicitamos de manera urgente y contundente, un cambio en la política hacia las Personas con Discapacidad, para evitar mayor desigualdad y desintegración social cuyos efectos en dicho sector serán irreversibles.

Apelamos al conocimiento de la temática y a la sensibilidad del Gobierno Nacional para poder corregir la situación existente.

Seguimos a disposición para trabajar a la par con el Gobierno Nacional y así lograr una INCLUSIÓN plena de las Personas con Discapacidad en cada rincón de nuestra amada Argentina.

Categorías:Sociedad