Reabren una causa por enriquecimiento ilícito de Carlos Menem, Cecilia Bolocco y el padre de Leonardo Fariña

Cuando el juez ordenó el embargo del departamento, Jelinek salió a lamentarse por la pérdida del inmueble. “Yo creía que era de mi ex y él me lo había regalado. Pero no tengo los papeles. El me dijo que lo recibió en forma de pago por un negocio…dijo que valía más de 1.200.000 dólares. A pesar de que era un regalo, me dijo que lo puso a nombre de una sociedad Diego S.A”. Y agregó: “El departamento no sé si es de Menem, de Bolocco o de Fariña”.