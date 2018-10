Entran en operación dos parques solares

el

La empresa 360 Energy se encuentra en los trabajos finales de la puesta en operación de dos de sus parques en construcción. Se trata del Parque Solar Saujil, en la provincia de Catamarca, y el Parque Solar Nonogasta, en La Rioja. Ambos estarán inyectando energía al SADI en las próximas 2 semanas.

El Parque Solar Nonogasta de 35 MW de potencia instalada tenía su entrada prevista hace algunos meses, pero inconvenientes con la estación transformadora retrasaron su finalización. De todas maneras, se anticipará a la fecha prevista por contrato (COD), que es noviembre de 2018.

Por otro lado, tres de los proyectos que lleva adelante 360 Energy en la provincia de Catamarca se encuentran en su fase final de construcción, específicamente los parques Saujil I, Tinogasta I y Tinogasta II.

El Parque Solar Saujil de 22,5 MW, se encuentra ya en fase de “commissioning” de sus principales componentes, mientras que los parques Tinogasta I y II estarán finalizados y en operación durante el mes de noviembre, según lo planificado por la empresa. El parque solar Fiambalá, también en la provincia de Catamarca, se estima que estará finalizado en enero de 2019.

Los proyectos Nonogasta, Saujil I, Tinogasta I y Fiambalá fueron adjudicados en la ronda 1.5 del programa Renovar, mientras que Tinogasta II pertenece a la ronda 2. Todos los proyectos están siendo ejecutados bajo la modalidad “por administración” de la propia compañía 360 Energy.

La inversión de los parques en Catamarca se realiza por medio de la inyección de capitales propios de 360 Energy y deuda bancaria provista por un grupo de entidades financieras locales como el Banco Nación, Banco Hipotecario, BICE, Banco Ciudad y BACS.

Las principales características de los proyectos que 360 Energy va a inaugurar en 2018 son: Parque Solar Nonogasta (La Rioja), con una potencia de 35 MW a través de 131.500 paneles policristalinos y una inversión total de U$S 41 millones; Parque Solar Saujil I (Catamarca), con una potencia de 22,5 MW desde 77.760 paneles monocristalinos y una inversión de U$S 26 millones; Parque Solar Tinogasta I (Catamarca), con una potencia de 15 MW y 50.400 paneles monocristalinos para una inversión total de US$ 18 millones; y el Parque Solar Tinogasta II, de 7 MW con 23.400 paneles monocristalinos y una inversión de US$ 8 millones.

Categorías:Economía